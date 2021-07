André en Marion willen met pensioen, maar wie neemt winkel over? ‘Pijnlijk als dit in één klap verdwijnt’

update Amersfoort is er eindelijk in geslaagd: 3FM Serious Request komt naar de stad

13 juli Jarenlang werd er geleurd en gehoopt en nu is het gelukt; Amersfoort is dé stad in 2021 die centraal staat bij Serious Request. Ondanks dat de maatregelen in verband met coronacrisis weer zijn aangescherpt, hoopt de organisatie van het evenement mensen samen te brengen en te verbinden. Dit moet gebeuren vanuit de ‘uitvalsbasis’ die zich vestigt bij De Nieuwe Stad.