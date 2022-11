André van Schie (53) opnieuw hét gezicht van de VVD bij verkiezingen met recordaantal partijen

De leden van de VVD stelden dinsdagavond de lijst voor de verkiezingen van volgend jaar maart vast. De eerste vier kandidaten zitten nu al voor de partij in de provinciale politiek. De eerste nieuweling, Ronnie Hossain, staat op plek 5. Hossain is lid van het bestuur van de VVD in de stad Utrecht.

Andere nieuwkomers zijn Dimitri Gilissen (plek 6) en Edgar Peer (7). Gilissen nam eerder dit jaar afscheid als lid van de gemeenteraad in Utrecht. Hij zat twaalf jaar voor de VVD in de raad. De Vinkevener Peer was in de jaren 90 wethouder in Amsterdam.

Quote Het is een mooi team met zowel spelers op linksbui­ten en op rechtsach­ter, een ervaren libero, frisse doelman en een aanvoerder die staat voor one love André van Schie, VVD-lijsttrekker

Utrechter Van Schie, die werkt als toezichthouder en adviseur, voerde in 2019 de lijst van de liberalen ook aan. De VVD haalde destijds acht zetels en werd de tweede partij, achter GroenLinks. Bij de onderhandelingen voor het college van Gedeputeerde Staten (dagelijks provinciebestuur) vielen de liberalen buiten de boot. De VVD moest zich schikken in de rol van oppositiepartij.

Op de ledenvergadering greep Van Schie naar voetbalbeeldspraak om de kandidatenlijst van de VVD te omschrijven. ,,Het is een mooi team met zowel spelers op linksbuiten en op rechtsachter, een ervaren libero, frisse nieuwe doelman en een aanvoerder die staat voor one love” De vraag of de VVD de grootste partij van provincie wordt bij de komende verkiezingen, beantwoordde hij in het steenkolenengels van bondscoach Louis van Gaal. ,,We can come an end.”

Het aantal partijen dat meedoet aan de verkiezingen voor de Utrechtse Staten in maart 2023 stevent af op een record. Inmiddels hebben 21 partijen te kennen gegeven mee te willen doen. In 2019 kon uit veertien partijen worden gekozen.

