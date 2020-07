Angelique was 14 en Michel 20 toen ze samenkwamen: ‘Tegenwoordig ga je daarvoor de gevangenis in’

column Afzeggers in restau­rants, hoe halen jullie het in je hoofd?

4 juli Alweer een maand kunnen we genieten van de kroegen en restaurants. Vooral de terrassen lopen lekker vol, het mooie weer helpt daar gelukkig bij. Vorig weekend konden wij zelfs met twaalf man samen lunchen. De eigenaar had heel creatief een carré gemaakt van tafeltjes, waardoor we ieder apart, maar toch bij elkaar zaten. Binnen zit dat er helaas nog niet in, maar daar kan de horeca ook niets aan doen. Zij balen er net zo van, want de capaciteit van de zaken is door de 1,5 meter-maatregel enorm gedaald.