Angst om over te geven beheerst het leven van Romy (20), haar hond Milo sleept haar erdoorheen

Zoals gewoonlijk ligt Milo, als Romy aan tafel zit, aan haar voeten. Al zolang ze zich kan herinneren, heeft ze emetofobie: angst om over te geven. Toen ze 18 was, moest ze overgeven tijdens het oppassen op haar buurmeisje en buurjongetje. ,,Ik denk dat ik griep had of iets verkeerds had gegeten. Op het moment dat ik voelde dat ik moest spugen, ben ik naar buiten gerend. Ik durf nog steeds niet langs hun huis te lopen omdat ik dan allemaal flashbacks krijg naar dat moment.”