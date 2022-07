Anouk is pas 23, maar heeft nu al haar eigen koffiesiroopmerk: ‘Ik word een businesswoman’

Hoe kwamen jullie op dit idee?

,,We zaten nog midden in de coronacrisis en toen ik bijna mijn diploma op zak had, dacht ik: wat nu? Toen zijn we gaan brainstormen. Mijn vader heeft een eigen sausfabriek. Hij maakt onder andere sambal, ketjap en knoflooksaus. En zo kwamen we op Smaakje. Een koffiesiroopmerk, maar wel met oer-Hollandse smaken. Denk aan bitterkoekjes, roze koek, oma’s cake en stroopwafel. We hebben alles zelf bedacht en ontwikkeld. Onze smaakjes zijn online te koop, maar je vindt ze ook in de Jumbo in Vathorst. Heel tof!’’