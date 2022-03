Anti-coronapartij Amersfoort voor Vrijheid dendert de raad in: ‘Het voelt onwerkelijk, we zijn supertrots!’

Amersfoort voor Vrijheid komt in de raad: wat vind je ervan?

,,Het voelt onwerkelijk. We zijn supertrots. Voor een nieuwe partij, die met een blanco lijst deelneemt aan de verkiezingen, is dit een mooie uitkomst. Woensdag tijdens de uitslagenavond was het nog even spannend. We dachten nog even dat zelfs twee zetels mogelijk was, maar we zijn superblij met deze ene zetel. We hebben er met veel vrijwilligers keihard voor gewerkt en zijn blij dat het is gelukt.”