Arie wilde geen bloemen op zijn begrafenis: ‘Geef het geld maar aan KWF Kankerbestrijding’

Arie woonde in een huis aan het spoor in Hooglanderveen met zijn ouders en zeven broers en zussen. Een piloot van een vliegtuig schoot op die 2 november een treinwagon in brand. De machinist koppelde de brandende wagon af op vijftig meter afstand van zijn ouderlijk huis. Twee jaar geleden zei Arie tegen deze krant dat hij en andere straatgenoten naar de brandende wagon stonden te kijken toen die twintig minuten later explodeerde. Het bleek te gaan om een Duits munitiewagon met bommen en granaten.

,,We werden door de luchtdruk 5 meter verder tegen de muur gesmeten. We kwamen weer bij onder een laag dakpannen”, zei hij.

Bij zijn buren, de familie Tijmense vielen vier doden. Arie besefte later hoeveel geluk hij en zijn familie hadden gehad. De machinist verplaatste de wagon op aandringen van zijn vader, omdat die pal voor hun huis stond. ,,Wij woonden aan de goede kant van het spoor. Anders zat ik hier nu niet”, vertelde hij.

Echte held

,,De machinist was een echte held. Als hij de wagon niet had ontkoppeld, was de hele trein ontploft. Dan was heel Holkerveen weggeblazen.” Arie betreurde de vier doden én het overlijden van een andere buurman Gijs van Velzen.

Na de oorlog pakte de familie Bos het leven langzaam weer op. Zijn vader werkte in de Amersfoortse koekfabriek Meursing en nadat Arie zijn bakkersopleiding had voltooid, ging hij hier als vijftienjarige aan de slag. Hij leerde ouderwetse lange vingers bakken, pennywafels en klom op tot chef.

Arie Bos vertelde kinderen op basisscholen over het bombardement op Hooglanderveen in 1944.

Na een dienstverband van bijna veertig jaar, verloor hij op zijn 55ste zijn baan na een reorganisatie. Zijn vrouw Ineke, met wie hij ruim 63 jaar was getrouwd, vond toen een betaalde deeltijdbaan als koster bij De Inham in Hoogland. Arie hielp jarenlang vrijwillig mee.

Economisch konden ze het prima redden en hun drie dochters Willemien, Maartje en Arianne (Arie en Ineke kregen elf kleinkinderen) aten veel uit de moestuin die Arie onderhield in zijn grote tuin. Hij pootte aardappels en oogstte groenten als snijbiet, wortelen, sperziebonen. Het huis dat hij in 1957 bouwde met zijn broer aan de Hooglandse Komhoeklaan, noemde hij ‘Ons Stekkie.’

Sociale man

Arie was een sociale man, mensen kregen groenten, maar standpunt was standpunt en sommige dingen moesten op een bepaalde manier gebeuren. Als je koekjes bakt, doe je er een snufje zout bij en geen handje zout, want anders klopt het proces niet.

Zijn vrije tijd kwam hij goed door. Hij tafeltenniste jarenlang totdat hij klachten kreeg in zijn schouder. Helemaal gelukkig was hij als hij zijn hengel uitgooide in polder Arkemheen. Jarenlang was hij lid van Hengelsportvereniging Hoop op Geluk en ruim een halve eeuw was hij controleur in de sportvisserij.

Arie controleerde sportvissers of ze wel een visvergunning op zak hadden. Hij kreeg een zilveren speld van verdienste van de sportvisfederatie en een koninklijke onderscheiding voor al zijn vrijwillige taken.

Hij was voorzitter van koor Zang en Vriendschap en zong als bas tot drie weken voor zijn overlijden nog bij koor Tot ’s Heren Glorie in Spakenburg. In december 2020 kregen Ineke en hij corona. Ineke overleed. De laatste jaren kreeg Arie thuiszorg en woonde hij in een mantelzorgwoning die gebouwd werd op zijn eigen terrein. Zijn stekkie verliet hij nooit.

Penningmeester

Zijn gezondheid liet hem in de steek. Arie overleed op 14 april op 87-jarige leeftijd. Hij hield van bloemen, maar wilde liever dat mensen een gift doneerden aan KWF Kankerbestrijding waar Ineke en hij heel lang vrijwilligers voor waren geweest. Ineke regelde zeventig jaar de collectes in Hoogland, Arie was 63 jaar penningmeester. Zijn herdenkingsdienst vond plaats in De Inham en hij werd ter aarde besteld aan Coelhorst, de begraafplaats in Hoogland, waar hij ruim twintig jaar vrijwillig beheerder was geweest.

Arie regelde de grafdelvers, zorgde dat de begraafplaats werd aangeharkt, deed het onderhoud en was aanspreekpunt tijdens de uitvaarten. Op zijn rouwkaart stond de trouwtekst die twee jaar geleden ook op de rouwkaart stond van Ineke: ‘Wees mij tot een rots ter woning’ uit Psalm 71:3.

Arie geloofde in het hiernamaals en dat alles weer goed zou komen.

