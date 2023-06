Asbest in appartementengebouw Verdiweg, bewoners hoeven woning niet te verlaten

Massaal verzet tegen betaald parkeren in Amersfoort: 5700 krabbels én veel steun voor referendum

Het plan om alle automobilisten in Amersfoort te laten betalen voor parkeren moet van tafel. Dat eisen inwoners en ondernemers in een online petitie, die in minder dan een week tijd 5700 keer is ondertekend. Bij een ander initiatief zijn er langs deuren en in winkels ‘naar schatting 1000 handtekeningen’ opgehaald om een referendum mogelijk te maken.