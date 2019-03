Auto arrestatieteam brandt volledig uit op snelweg A27

Dakcon­struc­tie Wintertuin kan zware zonwering niet dragen

7:30 Politieke partij VoorBaarn maakt zich zorgen over de Wintertuin in Baarn. De partij waarschuwde een jaar geleden dat de dakconstructie van de glazen kas te licht zou zijn voor de zonwering, maar dat nieuws komt nu pas naar buiten. ,,Het resultaat: vertraging en extra kosten. Dit had voorkomen kunnen worden.”