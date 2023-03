Auto belandt op zijn kop in Hoogland na botsing tegen paaltje

MET VIDEO Amers­foorts stadslied nieuw leven ingeblazen: nu ook een regel over Amerena en autoluwe Stadsring

Het begon met een mailtje van oud-muzikant Ben Stoelinga. Of het na 50 jaar niet tijd werd om het Keistadlied in een modern jasje te hijsen. De componist, Jacques Smulders, was meteen enthousiast. Tijdens een groots opgetuigd spektakel wordt de nieuwe versie zaterdag 25 maart cadeau gedaan aan de stad.