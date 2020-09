Auto crasht op zwaarbeladen vrachtwagen op A27: bestuurder gewond

Nieuw contract voor succesvol­le Valleilijn niet meer interes­sant vanwege corona

7 september Openbaar vervoerders zijn niet geïnteresseerd in overname van de Valleilijn tussen de stations Amersfoort en Ede-Wageningen. Ook de huidige concessiehouder Connexxion heeft in de onzekere coronatijd geen trek meer in de boemel over de west-Veluwe.