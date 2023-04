Auto en bestelbus botsen op elkaar in Baarn, auto raakt zwaar beschadigd

Groot gat in brug over vijver van Emiclaer door brandstich­ting

In de nacht van dinsdag op woensdag is er brand gesticht op de houten loopbrug bij de vijver van Emiclaer, vlakbij park Schothorst in Amersfoort. Op foto’s is te zien dat er een flink gat in de loopbrug zit.