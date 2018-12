Auto in brand in Nijkerk

PostNL 17 januari voor rechter om cao voor uitzend­krach­ten

15:17 Postverwerker PostNL moet zich 17 januari voor de rechter verantwoorden omdat het uitzendkrachten in pakketsorteerders via uitzendbureau In Person liet werken tegen het minimumloon en zonder dat er sprake was van pensioenopbouw. Dat gebeurde onder andere in het sorteercentrum in Amersfoort. FNV wil dat ook uitzendkrachten onder de cao vallen.