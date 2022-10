Auto in greppel in Amersfoort, eigenaar nergens te bekennen

update Bunschoten schrikt op door harde knal: bestelbus in lichter­laaie

Bewoners van de Dopperstraat in Bunschoten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door een harde knal. Toen zij naar buiten gingen om te kijken, bleek een bedrijfswagen in brand te staan. Op 3 meter afstand van het voertuig lag een fles wasbenzine.

12 oktober