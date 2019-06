Auto in lichterlaaie in Nijkerk

column Het parkeerpro­bleem in het Vermeer­kwar­tier verplaatst zich

15 juni Je kunt niet zeggen dat de gemeente niet luistert naar zijn inwoners. Afgelopen week kregen we een brief over betaald parkeren in de wijk. Veel mensen die in de stad werken, parkeren hier de auto en uiteraard ook veel mensen die gaan winkelen. Vooral op zaterdag is het flink zoeken naar een plekje. Logisch dus dat een aantal bewoners parkeervergunningen wil hebben. Ik eigenlijk ook wel.