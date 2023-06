Auto knalt tegen huis na botsing in Amersfoort, bestuurder raakt bekneld

Opa’s en oma’s demonstre­ren in Amersfoort tegen het klimaatbe­leid: ‘Ook wij maken ons zorgen’

Voor het eerst in hun leven komen Wil (73) en Klaas (68) en tientallen andere opa's en oma's in actie bij een demonstratie. Zaterdag luiden Grootouders voor het Klimaat letterlijk de noodklok van de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort. „Er moet nu iets gebeuren. Niet alleen voor onze eigen kleinkinderen, maar voor alle kleinkinderen ter wereld.”