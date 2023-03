Auto komt na botsing met vrachtwagen vast te zitten onder oplegger: bestuurder met de schrik vrij

VAN DE LEZER Rozemarijn uit Rhenen wint ‘Open Call’ Musée Zadkine in Parijs

Dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat het beeld ‘de Verwoeste Stad’ van Ossip Zadkine in Rotterdam werd onthuld. Ter gelegenheid hiervan lanceerden de Nederlandse ambassade in Frankrijk en het Musée Zadkine in Parijs dit jaar een Open Call voor beeldend kunstenaars uit Nederland. Uit de ontvangen inzendingen koos de jury voor het voorstel van Rozemarijn Westerink uit Rhenen.