Auto met aanhanger vol gras en zand veroorzaakt ravage op A30 bij Terschuur

Aantal ziekenhuis­op­na­mes in regio Eemland stijgt naar 129

14:22 Het aantal mensen dat in de regio Amersfoort en omstreken is opgenomen in het ziekenhuis, is de afgelopen 24 uur gestegen met 2. Het totaal aantal coronapatiënten dat is opgenomen (geweest) komt daarmee op 129, zo blijkt uit de cijfers die RIVM zaterdag publiceerde.