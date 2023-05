Auto-ongeluk na door rood rijden op kruising Leusderweg, filmende automobilisten krijgen boete

Vertellen over de Grebbeli­nie? ‘Is geen lol meer aan als er straks zo’n blokken­doos staat’

Wat zagen soldaten vanuit hun loopgraven in de Grebbelinie bij Scherpenzeel in de meidagen van 1940? Een vrij ‘schootsveld’ zoals dat heet. Bezoekers kunnen dat gevoel nog steeds ervaren in de nagebouwde loopgraven tussen Woudenberg en Scherpenzeel. Maar straks staat er een grote ‘blokkendoos’ van Modiform, vrezen historieliefhebbers. En dan kan dat niet meer.