Auto op de A1 bij Eemnes vol geraakt door laagvliegende zwaan

Merel (20) bezorgt als een ‘fietsende Usain Bolt’ oliebollen voor het goede doel

10:25 Merel Poppeliers (20) uit Baarn gaat op 31 december oliebollen bezorgen op de fiets. Hiermee haalt ze geld op voor een nieuw borstkankercentrum, dat in 2021 in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort komt.