Auto op Scherpenzeelseweg slipt en crasht met tegenligger

Fietsers en busjes tussen de voetgan­gers, Baarn overweegt paaltjes om winkel­straat af te sluiten

De Laanstraat in Baarn is een winkelstraat die tussen 11.00 en 18.00 uur alleen voor voetgangers bedoeld is. Bestelbusjes en fietsers negeren dat gebod al jaren. Baarn breekt zich het hoofd over een oplossing.

14 januari