Auto over de kop op A28 afrit Nijkerk

column Jeroen Stomphorst: ‘Bewakers in een zwembad! Dat gaat toch nergens over’

9:00 Dat er een zwembad in onze ‘achtertuin’ stond, toen we in Amersfoort kwamen wonen, was natuurlijk een groot voordeel. Ook al stond het gebouw op instorten, de kinderen konden er mooi nog leren zwemmen. En omdat het nieuwe zwembad nog lang op zich liet wachten, hebben ze nog vaak plezier gehad in het aquadroom.