Auto rijdt in Baarn door onbekende oorzaak de sloot in

Video John zag zee van vuur en vreesde voor zijn bedrijf: ‘Heb echt een engeltje op mijn schouder gehad’

De schrik zit er goed in bij John Limper, de eigenaar van Autoservice Limper in Baarn. Door een gigantische brand in de naastgelegen bouwmarkt, vreesde ook Limper woensdagnacht voor zijn bedrijf. „Ik heb echt een engeltje op mijn schouder gehad.”

17 maart