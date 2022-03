Auto rijdt winkelpui in bij ruzie: dader op de vlucht

UPDATE/VIDEO Giganti­sche brand bouwmarkt Baarn, vuur is inmiddels onder controle

In een bouwmarkt aan de Hermesweg in Baarn is woensdagavond een zeer grote brand uitgebroken. De vlammen schoten rond half acht uit het dak van de houtopslag. Korpsen uit de hele regio zijn naar het bedrijventerrein getrokken om de brand te bestrijden. Om kwart voor 12 ‘s nachts meldde de Veiligheidsregio Utrecht dat het vuur onder controle is.

