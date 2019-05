Auto's botsen frontaal op elkaar in Nijkerk

Provincie maakt asbestrap­port over Vink toch openbaar

12:04 De provincie Gelderland geeft het tot nu toe geheime rapport over de twijfelachtige inname en verwerking van asbest door de firma Vink in Barneveld toch vrij. Gedeputeerde Staten komen daarmee tegemoet aan het verzoek van PVV-Statenlid Ton Diepeveen, die zich heeft vastgebeten in het schandaal rond de Barneveldse afval- en grondgigant.