Auto's botsen met busje op A28 bij Nijkerk

Eis 4 jaar tegen Soester medewerker kinderop­vang voor kinderpor­no en misbruik

13:23 Tegen een voormalige medewerker van een kinderopvang in Bussum is vier jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het bezit van kinderporno en misbruik van een jong meisje. Martijn R. (50) uit Soest zou vele honderden filmpjes en foto’s hebben gehad, vooral van meisjes van een jaar of zes. Zo jong was ook het meisje toen het jarenlange misbruik zou zijn begonnen.