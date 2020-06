Auto schiet onder vrachtwagen op knooppunt Hoevelaken: bestuurder gewond

Twee nieuwe arresta­ties in zaak rond drugslab Eemnes

16:22 De politie heeft woensdag twee nieuwe aanhoudingen verricht in verband met een eerder ontdekt drugslab in Eemnes. Het lab aan de Te Veenweg Zuid werd in februari met zwaarbewapende eenheden in februari opgerold. Al snel werd een 66-jarige man uit Den Haag opgepakt.