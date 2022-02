Auto slipt en botst tegen boom in Barneveld

Update Auto schept twee voetgan­gers op beruchte Dalweg in Soest: 52-jarige vrouw overleden

Twee overstekende voetgangers zijn zaterdagavond laat geschept door een auto op de Dalweg in Soest. Een van hen, een 52-jarige vrouw uit Soest, is later in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Een 55-jarige man ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. Een traumaheli kwam ter plaatse.

6 februari