Auto slipt en botst tegen een boom in Barneveld

Drie klachten van racisme ingediend tegen de nieuwe politieke partij Zwarte Piet is Zwart

Er zijn drie klachten ingediend tegen de deelname van de nieuwe Amersfoortse partij Zwarte Piet is Zwart aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De bezwaarmakers vinden de partijnaam racistisch en in strijd met de openbare orde.

4 februari