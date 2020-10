Auto vliegt uit de bocht op oprit A28 bij Nijkerk en belandt in de sloot

Hoop gloort voor Amersfoort­se woning­markt, maar écht glimmen doet het niet

2 oktober Na alle rinkelende alarmbellen, gaat het voor het eerst de goede kant op met de woningbouw in Amersfoort. Het lijkt er nu op dat het stadsbestuur tot in ieder geval 2026 de eerder beloofde duizend huizen per jaar daadwerkelijk gaat bouwen. Maar helemáál zeker is dat ook weer niet.