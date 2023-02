Automobilist (62) rijdt vol gas over fietspad om jongen aan te rijden met wie hij eerder in botsing kwam

DE KWESTIE Wat vindt u? Moet Amersfoort de deur openzetten voor overlastge­vers in een Skaeve Hu­se-pro­ject?

Mensen die overlast veroorzaken en voor wie écht geen andere oplossing is, kunnen in de toekomst onderdak krijgen in speciaal gebouwde Skaeve Huse in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. Althans, als het aan de gemeente ligt. Maar lang niet iedereen is daar blij mee. Wat vindt u? Reageren kan onderaan het artikel.