Automobilist (69) ramt lantaarnpaal en belandt in bosjes in Nijkerk

column Rijpen in 2019

11:47 ‘Moet je zien! Die grijze lucht boven die bomen!’ Mijn vriend is van huis uit fotograaf. Hij maakt zelden meer foto’s met een camera, maar met zijn ogen nog de hele tijd. Ik zie het. Kale, in dit licht, zwart lijkende bomen, staan onder een grijze lucht weldadige traag te bestaan. ‘Zo fantastisch die bomen!’ Zegt hij. ‘Ze hebben hun bladeren weggegooid, ze verbruiken zo min mogelijk energie en zo komen ze de koude maanden door.’ Volgens mijn vriend hebben de bomen hun bladeren dus weggegooid. Je bladeren weggooien, is iets anders dan ze verliezen. Al ben je ze in beide gevallen daarna kwijt.