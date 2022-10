Automobilist en vrachtwagenchauffeur zien elkaar over het hoofd en botsen op A30 in Barneveld

Gewapende supermarkt-overvaller boog zich over Monique heen: ‘Het meest beangsti­gen­de ooit’

Weer was het raak. Dinsdagavond stormde een overvaller met een mes de Jumbo in Amersfoort binnen. Waar hij voor het snelle geld ging, blijft de kassière zwaar aangeslagen achter. De impact kan enorm zijn, weet Monique die dit ooit zelf meemaakte. ,,Ik was doodsbang toen hij met een wapen voor mij stond, maar erover praten heeft geholpen dit incident een plekje te geven.”

12 oktober