Automobilist filmt wolf in maïsveld: ‘What the fuck’, klinkt het verrast

Met VideoDe wolf is in Nijkerk gespot. Nadat bewoners eerder melding maakten van het feit dat hij door een woonwijk liep, zijn er nu ook bewegende beelden opgedoken. ‘ What the fuck , gewoon een wolf...’, klinkt het in de video.

Dankzij het toenemende aantal wolven in Nederland, is het waarschijnlijk dat ze ook vaker per ongeluk in de bebouwde kom terecht zullen komen. En precies dat is deze week in Nijkerk gebeurd. Zo maken bewoners op sociale media zich zorgen, nadat het dier op Sperwerhof wandelde.

Het is niet de eerste keer dat hij in Nijkerk werd gezien. Zo filmden anderen het dier terwijl hij in de berm ten oosten van Nijkerk stond. Te zien is hoe de wolf rustig om zich heen kijkt en schrikt van de auto waarin de filmer zit.

Meerdere keren

Het is niet voor het eerst dat de wolf in de regio Amersfoort wordt gespot. In april liep er eentje in het centrum van Amersfoort, waar Michel uit Achterveld beelden van maakte.

Niet lang daarna liep in Vathorst - een nieuwbouwwijk in Vathorst, gelegen naast Nijkerk - een wolf. Toen één van de bewoners dit zag op zijn bewakingsbeelden, werd de video veelvuldig gedeeld op sociale media.

Volledig scherm De wolf is meerdere keren gezien in Nijkerk. © AD

