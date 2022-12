Automobilist knalt tegen lantaarnpaal in Soest

Kunnen we deze week schaatsen? Deze ijsmees­ters hebben een (voorzich­tig) antwoord

De temperaturen zakken onder nul, dus bij de eerste schaatsfanaten komen de ijzers uit het vet. Ook de ijsmeesters van schaatsbanen in de regio staan in de startblokken, maar het lijkt erom te gaan spannen of er ergens geschaatst kan worden: ,,Als het nou maar één nachtje min vijftien wordt kan de vlag uit.”

12 december