Automobilist probeert jongen (15) opzettelijk van fiets te rijden

Hoe Syriërs Ola en Nour nét op tijd een huis kregen voor de geboorte van Dany (4): ‘We zijn nergens zo geholpen als in Amersfoort’

25 oktober Vijf jaar terug streek een groep van zo'n 100 oorlogsvluchtelingen uit Syrië en Eritrea kortstondig neer in sporthal Schuilenburg en de Anne Annemaschool in Randenbroek. De goede contacten tussen plaatselijke vrijwilligers en de families zorgden ervoor dat de meesten na omzwervingen langs asielzoekerscentra Amersfoort kozen als woonplaats. Het AD kijkt terug en vooruit. Vandaag in aflevering 2: Bouwen aan de toekomst in een nieuw land.