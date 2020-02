Automobilist redt met gevaar voor eigen leven zwaan op A28

Verontwaar­di­ging over ‘respectlo­ze’ vernieling bevrij­dings­mo­nu­ment: ‘Wie doet nou zoiets?’

4 februari Theo Zuurman is boos en verontwaardigd over de vernieling van het bevrijdingsmonument in Hoevelaken. In een open brief roept de ontwerper van het gedenkteken de daders op zich te melden bij de politie. ,,Deze mensen tonen geen enkel respect voor onze Canadese bevrijders.’’