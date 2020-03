Automobilist rijdt door na doodrijden vrouwtjeszwaan, mannetje treurt

Amersfoort toen en nu Over een uur ben je weer terug, zeiden de Duitsers. Acht maanden later kwam Cor (19) thuis uit het werkkamp. Dood.

19:33 Kamp Amersfoort was in de oorlog voor velen een helse plek. Wie waren zij en wat overkwam hen? In deel 35: de bescheiden Cor Bart, die dacht dat hij zich niet hoefde te verstoppen.