Automobilist valt in slaap achter stuur en ramt benzinepomp op A27 bij Eemnes

column Het is moeilijk om verschil­len­de bevolkings­groe­pen bij culturele evenemen­ten aan te laten haken. Maar is dat erg?

8:46 Het waren de krenten in de zomerse pap, de juweeltjes in de maanden juli en augustus. Veertig jaar hebben we kunnen genieten van de voorstellingen van het Amersfoorts Theater Terras. Van een slapstickachtige voorstelling bij de Witte Vlinder in Kruiskamp, tot ontroerende dans op een bouwterrein aan de Havenweg. Van een hilarische voorstelling in een waterbassin in Vathorst, tot een ritmische voorstelling door mannen met bijlen op het Van Ostadeplein.