Automobilist verliest macht over het stuur en beland op zijn kant in de berm

Vandalen blijven maar huishouden in Nijkerkse probleem­wijk: ‘Waarom toch steeds bij ons?’

De almaar aanhoudende overlast in en rond winkelcentrum Paasbos in Nijkerk lijkt nu overgeslagen op de naastgelegen basisschool. In korte tijd werd er acht keer brand gesticht in de papiercontainers van de Prins Willem Alexanderschool, die met de inzameling juist een extra centje bij probeert te verdienen. ,,Waarom toch steeds bij ons?”

9 maart