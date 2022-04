Automobilist vlucht na botsing met scooter in Amersfoort, auto teruggevonden

Ballon­fiësta Barneveld gaat deze zomer tóch door: kaartjes duurder

Ballonfiësta Barneveld gaat deze zomer door. Even leek het erop dat het luchtballonnenfestijn in Barneveld voor de derde keer in het water viel, maar de organisatie gelooft dat het moet lukken. Met iets duurdere kaartjes.

18:59