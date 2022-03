Automobilist ziet fietser over het hoofd in Soest: slachtoffer ter controle naar het ziekenhuis

Onder invloed achter het stuur? Dat gebeurt te vaak in Barneveld: ‘Er zijn hier vijf bedrijfs­kroe­gen’

Ai, die overstekende scooter had Piet van de Beek niet gezien. Of in elk geval te laat. Het gevolg is een aanrijding. Dat krijg je, als je met zes of zeven glazen alcohol op achter het stuur kruipt.

8 maart