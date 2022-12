Automobilist ziet fietser over het hoofd, slachtoffer met hoofdwond naar het ziekenhuis

Toiletruim­te in de brand in Scherpen­zeel: ‘Er moet wel wat gebeuren, voor de wc weer gebruikt kan worden’

De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor een bijzondere woningbrand in Scherpenzeel. Bij aankomst bleek de toiletruimte in brand te staan, met waxinelichtjes als boosdoener.

8 december