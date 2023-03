Automobilisten opgelet: dit weekend grotere kans op wildaanrijding door zomertijd

Korfbalver­e­ni­ging Sparta Nijkerk: ‘Handen ineenslaan om twee blaashal­len in de gemeente neer te zetten’

Om de komst van twee blaashallen financieel haalbaar te maken, wil korfbalvereniging Sparta in Nijkerk de samenwerking zoeken met andere sportclubs in de gemeente. Want er is een nijpend tekort aan zaalruimte.