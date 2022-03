Auto’s branden volledig uit in vroege ochtend in Soesterkwartier

UPDATE Brand bij bouwmarkt in Baarn nog steeds niet gedoofd: ‘Nablussen duurt nog aantal uren’

Nog altijd is de brandweer druk met de gigantische brand die woensdagavond uitbrak in Bouwmarkt Baarn aan de Hermesweg in Baarn. De hele nacht probeerden meerdere brandweerkorpsen uit de regio het vuur te doven, maar het mocht niet baten.

17 maart