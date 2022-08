Baarn en Soest zetten speciale camera’s langs toegangswegen om inbrekers af te schrikken

Regio Amersfoort geteisterd door branden bij zendmasten: vandalisme of strijd tegen 5G?

Voor de derde keer in korte tijd is er brand gesticht bij een zendmast in de regio Amersfoort. Is het vandalisme of zijn er, net als voor de coronacrisis, anti-5G-activisten actief? ,,Wie het doet, doet het... Maar dit is écht heel gevaarlijk”, is de politie stellig.

23 augustus