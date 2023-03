Baarn gaat minder moeilijk doen over het plaatsen van zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen op een monumentaal pand of op een gebouw binnen een beschermd dorpsgezicht in Baarn, wordt gemakkelijker dan tot nog toe. ,,Het wordt maatwerk, we zeggen niet overal nee tegen”, zegt wethouder Mark Veldhuizen.

Tot nog toe was het onduidelijk welke regels er golden in Baarn en dat gaat nu veranderen, maakte het college van burgemeester en wethouders van Baarn donderdagmiddag duidelijk. ,,Zo weten bewoners sneller of het wel of niet is toegestaan om zonnepanelen te plaatsen”, aldus Veldhuizen

Baarn gaat nu met de organisatie MooiSticht steeds per geval bekijken of het mogelijk is. MooiSticht heeft een richtlijn opgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen en daar wordt mee gewerkt. MooiSticht is de opvolger van de Utrechtse welstands- en monumentencommissie. De organisatie uit Bunnik adviseert meerdere gemeenten in de provincie over hun monumenten.

Verstoring

Zonnepanelen mogen in principe niet het beschermd dorpsgezicht verstoren in Baarn. Het gaat behalve om het Prins Hendrikpark om het Rode Dorp, Lage Vuursche en de Transvaalbuurt. Zonnepanelen kunnen een verstoring betekenen van het karakteristieke beeld en de historische waarden van het pand en het beschermde dorpsgezicht en zijn daardoor niet bij voorbaat toegestaan. ,,Maar een huis uit de jaren 80 of 90 in zo’n buurt is niet monumentaal, daar is het best mogelijk”, zegt Veldhuizen.

In januari ontstond commotie in Baarn omdat een aantal bewoners van de Roos van Dekemahof zonder vergunning zonnepanelen hadden aangebracht. De huizen staan binnen het beschermd dorpsgezicht Prins Hendrikpark en omstreken. Ze dateren van de jaren 90 en zijn niet monumentaal.

