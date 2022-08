Baarn plaatst woonunits op parkeerterrein Meander Medisch Centrum voor Oekraïense vluchtelingen

Crisisnood­op­vang sporthal Zielhorst afgerond: ‘Dankbaar voor de hartverwar­men­de inzet’

De crisisnoodopvang van honderd asielzoekers in sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3 is op 15 augustus 2022 gestopt. De sporthal kan weer door scholen en verenigingen worden gebruikt. De locatie gold sinds 29 juni als overloop voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

17 augustus