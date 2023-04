Baarnse optiekzaak geeft winkelpui een nieuwe kleurrijke (en ‘beschermende’) look na inbraakpoging

Ruzie over ‘extreem veel’ wethouders in Leusden, maar hoeveel mag een gemeente er eigenlijk tellen?

Waar politici in Leusden normaal gesproken beleefd met elkaar omgaan, vlogen ze elkaar vorige week donderdagavond bijkans in de haren. De reden: na de coalitiebreuk werden twee nieuwe wethouders geïnstalleerd, waarmee het totaal aantal bestuurders voor het eerst in de geschiedenis op vier komt. Veel te veel, menen oppositiepartijen. Maar is dat zo?