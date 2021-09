Baasjes in Nijkerk moeten hond straks mogelijk overal aanlijnen en zelf poep van de uitlaatstrook rapen

Poepzakjes­bak­ken puilen uit, Amersfoor­ters zijn het schijtzat: ‘Het aroma komt je zo tegemoet’

8 september Hondeneigenaren in Amersfoort hebben het niet gemakkelijk. Ze moeten al de vers gedraaide drol in een plastic zakje stoppen en dan kunnen ze dit ook nog eens nergens kwijt. De overvolle prullenbakken zijn een doorn in het oog voor hondenbezitters én voorbijgangers.